Мишустин потребовал утвердить новые меры по борьбе с коронавирусом до конца недели

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания потребовал максимально быстро подготовится и принять акты по борьбе с коронавирусом, предложенные президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Это нужно сделать так же оперативно, как мы внесли изменения в законодательство по инициативам президента, которые он озвучил в своем обращении», — начал Мишустин.

Он отметил, что меры должны касаться различных сфер — от долевого строительства до рынка медицинских изделий. После этого Мишустин обратился к кабмину со словами «затягивать нельзя». По его словам, он уже дал поручения разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их – до конца недели.

«Все меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно», — заключил премьер-министр.

Всего в России более 3,5 тысячи инфицированных, более 230 — выздоровевших и 30 — погибших.

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