Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

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Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники заявлял, что Китай занижает сведения о заболевании на территории страны. В Белом доме не смогли подтвердить, насколько корректны китайские показатели по количеству инфицированных.

По словам Хуа Чуньин, Китай не скрывает данных о заразившихся вирусом. Она уточнила, что страна еще в январе поставила мировое сообщество в известность о распространении COVID-19.

«Что касается оценок международной эпидемиологической ситуации, то авторитет в этом вопросе остается за ВОЗ и эпидемиологами, а не политиканами, распространяющими ложь», — сказала Чуньин.

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