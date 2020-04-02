Путин поздравил Лукашенко с днем единения народов РФ и Белоруссии

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Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем единения народов двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По данным РИА «Новости», российский лидер выразил уверенность в том, что накопленный опыт совместной работы между РФ и Белоруссией поможет найти оптимальные решения сложных вопросов.

Ранее Лукашенко заявил, что на пути равноправной интеграции Белоруссии и России было сделано очень многое, однако впереди еще есть над чем работать.

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