Российский самолет с медоборудованием приземлился в Нью-Йорке
close
Российский самолет с медицинским оборудованием, отправленный для помощи США в борьбе с коронавирусом, приземлился в Нью-Йорке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в постпредстве России при ООН.
«Самолет приземлился», — сказал источник.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сказал, что на борту находятся дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США начнут незамедлительно использовать полученное российское медоборудование
— Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
— Антирекорд побит: российский самолет вылетел на помощь США