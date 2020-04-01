США начнут незамедлительно использовать полученное российское медоборудование

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США начнут незамедлительно использовать медицинское оборудование, доставленное из России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американское посольство в Москве.

В посольстве уточнили, что информация поступила из Белого Дома.

30 марта президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу поставить российское медоборудование в США для помощи в борьбе с коронавирусом.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса: заразились больше 200 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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