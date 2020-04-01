Правительство получило возможность вводить режим ЧС

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Президент России Владимир Путин наделил правительство полномочиями вводить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, кабинет министров имеет право координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения в этот период.

Кроме того, правительство получил возможность ограничивать продажу медицинских изделий и вводить особый порядок их регистрации и обращения.

В законе предусмотрена поддержка туроператоров и право кабмина устанавливать мораторий на банкротство.

Помимо этого, расширен список возможных причин для введения ЧС, в него включено заболевание, представляющее опасность для жизни и здоровья граждан.

В пояснительной записке закона указано, что данные меры вводятся на фоне распространения коронавируса в стране.

На данный момент в России зафиксировано 2777 случаев заражения COVID-19, 24 человека умерли, 190 вылечились.