Правительство получило возможность вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин наделил правительство полномочиями вводить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, кабинет министров имеет право координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения в этот период.
Кроме того, правительство получил возможность ограничивать продажу медицинских изделий и вводить особый порядок их регистрации и обращения.
В законе предусмотрена поддержка туроператоров и право кабмина устанавливать мораторий на банкротство.
Помимо этого, расширен список возможных причин для введения ЧС, в него включено заболевание, представляющее опасность для жизни и здоровья граждан.
В пояснительной записке закона указано, что данные меры вводятся на фоне распространения коронавируса в стране.
На данный момент в России зафиксировано 2777 случаев заражения COVID-19, 24 человека умерли, 190 вылечились.