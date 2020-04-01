Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА «Новости».

Антонов заявил, что борт Ан-124 везет гуманитарный груз по линии Минпромторга РФ.

Он отметил, что в мире не время для распрей.

«Моя страна протягивает руку помощи американскому народу. ... Сейчас не время для распрей. Мы можем предоставить остро необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы», — отметил посол.

Он добавил, что при необходимости США также окажет России содействие, которое будет принято без всякой политизации.

Самолет российских ВКС с медицинским оборудованием вылетел в США, где ситуация с коронавирусом становится все более критической. Соединенные Штаты поставили суточный антирекорд по количеству летальных исходов заболевания. В настоящее время США на первом месте по количеству инфицированных в целом.

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