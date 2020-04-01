Путин впервые проведет совещание с кабмином в онлайн-формате

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Президент России Владимир Путин впервые проведет совещание с правительством в онлайн-формате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, Путин находится в резиденции Ново-Огарево и свяжется с кабинетом министров посредством телеконференции. Темой совещания станет развитие агропромышленного комплекса.

В президентском графике есть еще одно мероприятие, которое пройдет в онлайн формате, добавил Песков. Для обеспечения дистанционной деятельности главы государства задействованы все технологические возможности.

Ранее представитель Кремля рассказал, что Путин принимает действенные меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса. Президент и его окружение регулярно проходят тесты на наличие инфекции.

В стране на данный момент зафиксировано 2777 случаев заражения COVID-2019, 190 человек выздоровели, 24 умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.