Песков рассказал, почему Путин перестал здороваться за руку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/951/12151951/upload-RIAN_5737607.HR-pic905-895x505-30144.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин перестал здороваться за руку, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, сейчас все так делают.

«Сейчас все держат социальную дистанцию», — произнес представитель Кремля.

До этого мэр столицы Сергей Собянин утвердил пять новых мер по предотвращению масштабного и быстрого распространения коронавируса в городе. Одной из мер была указана обязательная дистанция между людьми — не менее 1,5 метров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор предписал россиянам держать дистанцию друг от друга не менее метра

— Пять новых мер по противодействию коронавирусу вводятся в Москве и Подмосковье