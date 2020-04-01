Минобороны показало взлет российского самолета с медоборудованием в США

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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, как взлетает российский самолет с гуманитарной помощью. Об этом сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлен Ан-124-100 «Руслан». В него погружены коробки со средствами защиты и медицинским оборудованием.

Отмечается, что данный самолет доставит их в США для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщили в пресс-службе Минобороны России, военное судно вылетело в США с подмосковного аэродрома «Чкаловский».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Соединенных Штатах предложил американскому лидеру Дональду Трампу помощь гуманитарного характера, которую последний с признательностью принял.

По последним данным, в США зарегистрированы более 181 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли более 3 774 человек. При этом 770 человек скончались за последние сутки.