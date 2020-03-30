Трамп рассказал Путину о «плачевности» ситуации в Венесуэле

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Американский президент Дональьд Трамп в рамках телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так в ходе переговоров глава Белого дома заявил Путину о «плачевной» ситуации в Венесуэле.

Он также подчеркнул заинтересованность стран в «демократическом переходе власти». Трамп добавил, что это будет способствовать окончанию кризиса в Венесуэле.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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