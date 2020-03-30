Госдума отменила пленарное заседание

<img src="//img.gazeta.ru/files3/26/12924026/RIAN_5499838.HR-pic905-895x505-31926.jpg">

Пленарное заседание Государственной думы, запланированное на 2 апреля, отменено, чтобы уменьшить время нахождения депутатов в одном зале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ольгу Тимофееву.

При этом заседания 31 марта и 1 апреля состоятся в ускоренном режиме, отметила Тимофеева. Она добавила, что заседания пройдут без выступлений от фракций и без дебатов.

Данное решение принято на фоне пандемии коронавируса нового типа. На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Володин: соблюдение карантина не должно зависеть от статуса

— Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус