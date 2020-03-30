Госдума отменила пленарное заседание
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Пленарное заседание Государственной думы, запланированное на 2 апреля, отменено, чтобы уменьшить время нахождения депутатов в одном зале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ольгу Тимофееву.
При этом заседания 31 марта и 1 апреля состоятся в ускоренном режиме, отметила Тимофеева. Она добавила, что заседания пройдут без выступлений от фракций и без дебатов.
Данное решение принято на фоне пандемии коронавируса нового типа. На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.
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