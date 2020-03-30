Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности введения ЧС в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Могу только сказать, что принимаются те меры, которые считают наиболее предпочтительными и наиболее эффективными», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители города, независимо от возраста.