МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

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МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По данным следствия, чиновники украли денежные средства молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР. Подозреваемые заявляли, что тратили деньги якобы по указу сына главы партии Владимира Жириновского — депутата Государственной думы Федерального собрания РФ И. В. Лебедева

До октября 2019 года Лебедев категорически опровергал свою причастность к данному делу.

3 марта по решению заместителя прокурора ЦАО Москвы уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») передано в следственное управление по ЦАО ГСУ СК России по Москве для дальнейшего расследования.

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