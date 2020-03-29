Песков раскрыл подробности подготовки обращения Путина к россиянам по пандемии

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл подробности подготовки обращения главы государства к гражданам на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что соответствующее решение Путин принял после длительного заседания по экономике страны, на котором были озвучены различные прогнозы по развитию ситуации.

Песков уточнил, что после заседания российский лидер решил выступить с обращением к российским гражданам по коронавирусу. Пресс-секретарь заявил, что тезисы к выступлению готовились ночью.

«И утром, в первую половину дня, дорабатывались формулировки, которые президент и озвучил», — сказал Песков.

Кроме того, он добавил, что то, о чем в итоге говорил президент, вызывало споры среди чиновников, поскольку происходящее вокруг является «беспрецедентным». По его мнению, ситуация с пандемией не является той, к которой можно было бы подготовиться заранее.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.