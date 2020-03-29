Макрон попросил «не пьянеть» от российской помощи для Италии

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не следует «пьянеть» от помощи российской стороны для страдающей от пандемии коронавируса Италии.

«Мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты», — цитирует Макрона РИА «Новости».

По мнению политика, в Италии слишком много внимания уделяется помощи со стороны Москвы и Пекина, хотя Франция и Германия также помогали итальянцам.

«Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов», — рассказал Макрон.

Он отметил, что пока этой помощи недостаточно, однако пообещал, что Франция продолжит поддерживать итальянские власти и народ.

По последним данным, в мире заразились вирусом более 707 тыс. человек, вылечились свыше 150 тыс., а погибли — 33 524.

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