Макрон попросил «не пьянеть» от российской помощи для Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не следует «пьянеть» от помощи российской стороны для страдающей от пандемии коронавируса Италии.
«Мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты», — цитирует Макрона РИА «Новости».
По мнению политика, в Италии слишком много внимания уделяется помощи со стороны Москвы и Пекина, хотя Франция и Германия также помогали итальянцам.
«Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов», — рассказал Макрон.
Он отметил, что пока этой помощи недостаточно, однако пообещал, что Франция продолжит поддерживать итальянские власти и народ.
По последним данным, в мире заразились вирусом более 707 тыс. человек, вылечились свыше 150 тыс., а погибли — 33 524.
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