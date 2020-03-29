Грузия отказались от помощи Саакашвили по борьбе с коронавирусом

Власти Грузии отказались от помощи бывшего президента Михаила Саакашвили, который предложил посодействовать в возвращении граждан на родину из других стран на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генсека партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Ранее Саакашвили заявил, что поможет помочь в возвращении на родину оставшихся в европейских странах граждан Грузии. Он отметил, что может бесплатно доставить в Грузию до тысячи граждан.

По словам Каладзе, грузинские власти уже предприняли шаги по возвращению граждан домой.

«Единственная наша просьба к <...> Саакашвили — прекратить вредить», — добавил он.

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