Песков опроверг сообщения о переходе на удаленную работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о своем переходе на дистанционную работу на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает ТАСС.

Песков пояснил, что его интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, которое состоялось с использованием видеосвязи, не означает переход на удаленную работу.

«Осваиваем новые технологии в связи с нынешней ситуацией, избегаем лишних встреч», – добавил пресс-секретарь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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