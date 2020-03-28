Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА «Новости».

«Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа», — сказал министр.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины в 2014 году.

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