Лукашенко рассказал о ситуации после закрытия границы с РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после закрытия Россией границы россияне продолжают ездить в республику по объездным дорогам. Об этом сообщает «Интерфакс».
При этом он добавил, что Белоруссия не будет закрывать свои границу.
«Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге — свернули, объехали. И людям ты не запретишь», — сказал белорусский лидер.
Президент добавил, что несанкционированное пересечение границы зафиксировано и на белорусско-польском участке.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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