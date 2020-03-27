В МИДе сочли анонимной пропагандой сообщения о бесполезности помощи РФ Италии
Статья в итальянской газете о том, что якобы 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусом были бесполезны, является «информационной агрессией» и анонимной пропагандой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».
Ранее итальянская газета La Stampa назвала «бесполезной» большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом. Издание в своей публикации ссылается на высокопоставленные источники, при этом не называет их.
Захарова отметила, что признаками пропаганды являются: отсутствие источников, принципиальная позиция и неприятие. «Какой же смысл говорить о них, не называя своего имени?», — добавила дипломат.
По ее словам, итальянское правительство и граждане Италии с брезгливостью отнеслись к подобным «вбросам информационной войны».
«Это часть информационной войны», — резюмировала Захарова.
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