РБК: Кремль наметил новые даты общероссийского голосования по Конституции
Администрация президента России Владимира Путина установила предварительные даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких Кремлю.
25 марта Путин объявил о переносе всероссийского голосования из-за коронавируса.
Как рассказали источники, теперь голосование может состояться 27 мая или 3 июня, однако это ориентировочные даты. Общероссийское голосование могут вновь перенести, если ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться.
«Крайний срок проведения плебисцита летом — это самый конец июня—начало июля», — передает издание.
Также еще один источник рассказал, что теоретически возможен перенос мероприятия на единый день голосования в сентябре 2020 года, но этот сценарий в администрации является нежелательным.
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