В Кремле подтвердили случай коронавируса у сотрудника Администрации президента
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил случай выявления коронавируса у сотрудника Администрации президента, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Это соответствует действительности», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, были приняты все санитарные меры, чтобы не дать вирусу распространиться дальше.
«Мне известно об одном случае. Я могу только один подтвердить», — сказал он.
Он отметил, что с президентом РФ заболевший не контактировал.
«Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда всем участникам встреч с президентом предлагают пройти тесты перед участием в мероприятии», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что у сотрудника аппарата правительства России подозревают коронавирус.