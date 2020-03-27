ЦИК скорректировал подготовку к голосованию по поправкам из-за переноса даты
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не может быть совмещено с единым днем голосования в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на заседание главы ЦИК Эллы Памфиловой.
«Этого в принципе быть не может, никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные по характеру кампании», — сказала она.
Также глава ЦИК заявила о необходимости перенести все выборы, запланированные в России в апреле-мае 2020 года, из-за распространения коронавируса на более поздний срок. По ее словам, на апрель в стране запланировано 46 электоральных кампаний разного уровня, на май — 28.
«Мы подготовим правовую базу для их переноса», — сообщила Памфилова.
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