Макрон сообшил о подготовке «новой важной инициативы» по коронавирусу

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Президент Франции Эммануэль Макрон уведомил, что скоро будет подготовлена «новая важная инициатива» по борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что эта инициатива будет подготовлена в ближайшие дни «в ответ на кризис, вызванный COVID-19».

Макрон сообщил, что помимо Франции, в ее подготовке примут участие другие страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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