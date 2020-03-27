ЕС утвердил решение о запуске переговоров по членству Албании и Северной Македонии

Страны — члены Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что членами сообщества было утверждено заключение Совета ЕС от 25 марта 2020 года.

Как указано в итоговом заявлении саммита ЕС, данное соглашение касается процесса расширения, стабилизации и ассоциации.

Стало известно, что саммит Евросоюза провели в формате видеоконференции.