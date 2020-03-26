CNN: США намерены признать Венесуэлу спонсором терроризма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/237/12379237/RTX6VA16-pic905-895x505-35646.jpg">

Администрация президента США Дональда Трампа намерена признать Венесуэлу страной-спонсором терроризма, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, ожидается, что прокуроры министерства юстиции США предъявят обвинения венесуэльскому президенту Николасу Мадуро и ряду членов его правительства, заявили источники. По их информации, обвинения будут связаны с незаконным оборотом наркотиков, однако точные преступления не называются.

Внесение Венесуэлы в список спонсоров терроризма позволит Соединенным Штатам расширить санкции против режима президента Мадуро, отметили источники.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мадуро призвал Трампа оставить Венесуэлу в покое

— Гуайдо намерен привлечь РФ и Китай для восстановления демократии в Венесуэле

— Власти Венесуэлы сочли Гуайдо ответственным за санкции США