CNN: США намерены признать Венесуэлу спонсором терроризма
Администрация президента США Дональда Трампа намерена признать Венесуэлу страной-спонсором терроризма, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
Кроме того, ожидается, что прокуроры министерства юстиции США предъявят обвинения венесуэльскому президенту Николасу Мадуро и ряду членов его правительства, заявили источники. По их информации, обвинения будут связаны с незаконным оборотом наркотиков, однако точные преступления не называются.
Внесение Венесуэлы в список спонсоров терроризма позволит Соединенным Штатам расширить санкции против режима президента Мадуро, отметили источники.
21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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