Путин присоединился к саммиту G20 после телефонного разговора с Макроном

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Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту G20, который проходит в формате видеоконференции, сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Президент завершил телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков сообщал, что видеоконференция пройдет в закрытом режиме и без участия СМИ, такие правила были приняты исходя из решений организатора саммита — Саудовской Аравии, которая в 2020 году председательствует в организации.