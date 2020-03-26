Путин присоединился к саммиту G20 после телефонного разговора с Макроном
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Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту G20, который проходит в формате видеоконференции, сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Президент завершил телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки», — заявил пресс-секретарь.
Ранее Песков сообщал, что видеоконференция пройдет в закрытом режиме и без участия СМИ, такие правила были приняты исходя из решений организатора саммита — Саудовской Аравии, которая в 2020 году председательствует в организации.