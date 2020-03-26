Правительство может получить возможность вводить режим ЧС

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Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект, согласно которому правительство может получить полномочия по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории России, в том числе при возникновении эпидемий. Соответствующий документ\ размещен в законодательной базе Госдумы.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия правительство РФ получает право на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части.

Кроме того, кабмин сможет устанавливать обязательные правила поведения при введении таких режимов.

Также дается право на меры по координации единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе при распространении опасных для жизни заболеваний.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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