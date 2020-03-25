Стало известно, почему Макрон посещает больницы без маски

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Президент Франции Эммануэль Макрон, разъезжает по больницам, где люди лечатся от коронавируса, не надевая маску, потому что в такой мере предосторожности нет необходимости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя правительства страны Сибет Ндияй.

Она пояснила, что французский лидер не носит маску в медучреждениях, поскольку им соблюдается «защитная дистанция с другими людьми».

Как уточнила чиновница, вокруг Макрона «находится ограниченное число человек», которые не нарушают необходимое расстояние в один метр.

«Пока санитарные рекомендации для населения не подразумевают ношение масок всеми, а не только заболевшими или медперсоналом, нет повода для того, чтобы глава государства нарушал предписания для всех жителей страны», - добавила Ндияй.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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