Путин предложил дополнительные меры для стабилизация экономики

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Президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры для стабилизации экономики на фоне кризиса из-за распространения COVID-2019. Об этом он рассказал в ходе обращения к нации.

По мнению главы государства, в сложившихся условиях необходимо предпринять шаги, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, не допустить роста безработицы, сохранить малый и средний бизнес.

В числе мер президент предложил, во-первых, увеличить сумму пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда – 12 130 руб.

Во-вторых, для малого и среднего бизнеса дать полугодовую отсрочку по налогам.

В-третьих, ввести полугодовой мораторий на банкротство предприятий, попавших в сложную ситуацию.

В-четвертых, установить ипотечные каникулы для граждан, чей доход упадет более чем на 30%.

Помимо этого, Путин выступил с инициативой выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на детей до 3 лет в течение 3 месяцев, а также ввести автоматическое продление социальных пособий и льгот на ближайшие полгода.

Ранее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 658. 30 человек вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.