Госдума в приоритетном порядке примет законы по реализации мер из обращения Путина к нации

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Государственная дума в приоритетном порядке примет законодательные решения, которые нужны для реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

До этого российский лидер выступил с обращением к нации, где обозначил необходимые и уже принятые меры.

Речь идет о поддержке пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, а также о других мерах.

«Все необходимые для реализации поручений президента РФ законодательные меры мы обсудим завтра на дополнительном заседании Совета Госдумы, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе», — сказал Володин.

По его словам, на следующей неделе Госдума будет устраивать пленарные заседания «для того, чтобы решить поставленные задачи».

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