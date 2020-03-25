Песков раскрыл планы Путина на нерабочую неделю

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем будет заниматься Владимир Путин во время нерабочей недели. Об этом он сообщил Telegram-каналу Life shot.

Ранее Путин во время обращения к нации заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. При этом он уточнил, что все структуры жизнеобеспечения (банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт) и органы власти всех уровней продолжат свою работу.

По словам Пескова, глава государства не уйдет на неделю выходных.

«Он будет работать», — добавил Песков.

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