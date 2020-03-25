В Госдуму внесли проект о разрешении врачам дистанционно проводить осмотры
В Государственную думу внесли проект закона с предложением, чтобы врачи могли дистанционно осматривать пациентов на фоне пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».
С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от «Единой России». Они предлагают использовать телемедицинские технологии.
Депутаты также предлагают, чтобы медики в удаленном режиме могли ставить первичные диагнозы и назначать лечение. По их словам, в настоящее время такие технологии используются в России для консультаций о профилактике или мониторинга состояния заболевших, а также для решения о проведении очного приема.
Согласно последним данным, в России заболели коронавирусом 658 человек, при этом вылечились — 29.
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