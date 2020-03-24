Россия призывает снять санкции с Ирана, мешающие бороться с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/459/12505459/RIAN_5919471.HR-pic905-895x505-12324.jpg">

Россия призывает США незамедлительно снять санкции с Ирана, мешающие бороться с коронавирусом, следует из опубликованного на сайте МИД сообщения.

Позицию России озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Вашингтон за последнюю неделю несколько раз ввел санкции против Ирана за нефтяное сотрудничество, обвиняя страну в поддержке терроризма. Тегеран, в свою очередь, утверждает, что США занимается «экономическим терроризмом» и не дает закупить необходимые медицинские товары.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ООН призвали ослабить санкции против пострадавших от коронавируса стран

— В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за коронавируса

— Против России: США хотят поднять санкциями цены на нефть