Россия призывает снять санкции с Ирана, мешающие бороться с коронавирусом
Россия призывает США незамедлительно снять санкции с Ирана, мешающие бороться с коронавирусом, следует из опубликованного на сайте МИД сообщения.
Позицию России озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Вашингтон за последнюю неделю несколько раз ввел санкции против Ирана за нефтяное сотрудничество, обвиняя страну в поддержке терроризма. Тегеран, в свою очередь, утверждает, что США занимается «экономическим терроризмом» и не дает закупить необходимые медицинские товары.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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