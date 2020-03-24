В ООН призвали ослабить санкции против пострадавших от коронавируса стран
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ослабить или отменить санкции в отношении Ирана, Венесуэлы, Кубы, Зимбабве и КНДР, пострадавших от коронавируса, пишет ТАСС.
«В нынешний исключительный момент как по мотивам, связанным с глобальными усилиями в сфере общественного здравоохранения, так и в целях поддержки прав человека и сохранения жизни миллионов людей в этих странах, секторальные санкции должны быть ослаблены или приостановлены», — заявила Бачелет.
Она отметила, что нельзя допустить слома системы здравоохранения любой страны, потому что это будет иметь катастрофические последствия для всего мира.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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