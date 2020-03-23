Помпео прибыл в Доху на встречу с талибами*
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Доху, чтобы встретиться с «Талибаном» (организация запрещена в России)*, пишет The Washington Post.
Сообщается, что Помпео планирует встретиться в том числе с муллой Барадара, главным переговорщиком талибов.
Ранее США и афганское террористическое движение «Талибан» (организация запрещена в России)* подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась вывести свои и союзнические войска из Афганистана за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.
«Талибан» (организация запрещена в России)* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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