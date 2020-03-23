Генсек ООН призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за общемировой угрозы коронавируса, пишет РИА «Новости».

«Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — сказал Гутерриш.

Генсек добавил, что необходимо сообща «сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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