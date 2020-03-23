Песков: пока никаких решений по переносу голосования не принималось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений по переносу голосования по поправкам в Конституцию не принималось, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент в ходе встречи с (главой ЦИК) Эллой Памфиловой.

«Голосование намечено на 22 апреля, но превыше всего — это здоровье граждан. Если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса голосования, то это будет сделано. Пока никаких решений на этот счет не принималось», — сказал Песков.