Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/11918089/Depositphotos_100766030_xl-2015-pic905-895x505-16672.jpg">

Адгур Ардзинба признал победу оппозиционного оппонента Аслана Бжании на выборах президента Абхазии, пишет РИА «Новости».

«Итоги вы все знаете. По предварительным, Бжания победил, с чем я его и поздравляю», — сказал Ардзинба, обращаясь к сторонникам.

Он добавил, что не будет мешать победившему политику.

22 марта состоялись перевыборы президента Абхазии. Прошлые выборы состоялись в сентябре 2019 года. На них выиграл Рауль Хаджимба. После в стране прошли протесты, из-за чего победа была отменена, а Хаджимба отправлен в отставку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Абхазии состоялись президентские перевыборы

— В Абхазии начались выборы президента

— Выдвижение кандидатов в президенты началось в Абхазии