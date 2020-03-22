Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии
close
Адгур Ардзинба признал победу оппозиционного оппонента Аслана Бжании на выборах президента Абхазии, пишет РИА «Новости».
«Итоги вы все знаете. По предварительным, Бжания победил, с чем я его и поздравляю», — сказал Ардзинба, обращаясь к сторонникам.
Он добавил, что не будет мешать победившему политику.
22 марта состоялись перевыборы президента Абхазии. Прошлые выборы состоялись в сентябре 2019 года. На них выиграл Рауль Хаджимба. После в стране прошли протесты, из-за чего победа была отменена, а Хаджимба отправлен в отставку.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Абхазии состоялись президентские перевыборы
— В Абхазии начались выборы президента