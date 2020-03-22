В Абхазии начались выборы президента

Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА «Новости».

На пост главы государства претендуют три кандидата: лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания, бывший глава МВД Абхазии Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.

Результаты голосования будут известны в ближайшие три дня, для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов при пороге явки в 50%.

12 января 2020 года глава государства Рауль Хаджимба подал в отставку на фоне проходящих в стране протестов. Исполняющим обязанности главы государства был назначен премьер-министр Валерий Бганба.

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