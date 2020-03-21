Песков рассказал, что необходимо для победы над коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что необходимо для победы над пандемией коронавируса, передает ТАСС.

«Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей», — заявил Песков.

По его мнению, при объединении усилий будет возможно взять ситуацию под контроль.

«Только так, вместе, все страны могут взять под контроль распространение этого вируса», — добавил Песков.

Ранее Песков объяснил решение главы государства Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

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