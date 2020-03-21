Путин в 70-й день рождения Лаврова присвоил ему звание Героя труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главе МИД России Сергею Лаврову звания Героя труда РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Кремля.

В документе говорится, что звание вручается Лаврову за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».

21 марта российский министр отмечает 70-летие. На посту главы МИД он находится 16 лет.

«Газета.Ru» подготовила фоторепортаж с лучшими «неофициальными» фотографиями дипломата.

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