Девять тысяч россиян ждут возвращения домой из-за рубежа
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Около девяти тысяч россиян ждут, когда смогут вернуться домой из-за рубежа, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.
«Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что в данный момент идет межведомственное совещание по вывозу россиян.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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