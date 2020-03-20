Находящиеся в России иностранцы могут автоматически продлить визы
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Из-за коронавируса иностранцы, которые находятся в России, могут автоматически продлить визы без выезда из страны, пишет консульский департамент МИД.
Для этого иностранцам надо обратиться в ближайший орган МВД с заявлением в произвольной форме.
Отмечается, что срок продлят вне зависимости от цели прибытия в страну.
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