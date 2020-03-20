Заключительные серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» покажут в большом фильме

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Последние серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину», которые с 20 февраля публиковали ресурсы ТАСС, можно будет посмотреть в рамках большого итогового фильма.

Ранее интервью с российским лидером выходили в виде отдельных серий. Релиз следующей серии был намечен на понедельник, 23 марта.

Отмечается, что в фильм будут включены как фрагменты уже выложенных серий, так и те ролики с президентом, которые еще не показывали. Речь идет об ответах российского лидера на вопросы, связанные со свободой слова, ролью журналистов в современном обществе, семьей, отдыхом и личными потерями Путина.

Фильм должен выйти весной. О дате объявят позже.

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