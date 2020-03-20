Племянник Путина планирует создать партию

Сын двоюродного брата президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, сообщил, что планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса. Об этом информирует газета «Коммерсантъ».

По его словам, новая партия будет «правоконсервативной». Она будет ориентироваться на защиту предпринимателей, в частности, добиваться снижения налоговой нагрузки для малого бизнеса, снижение налогов, дешевых кредитов, а также будет бороться с монополиями и торговыми сетями.

Путин отметил, что основной целью партии является участие в ближайших выборах в Госдуму.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ Владимира Путина.

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