Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

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Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса. Читатели газеты, в свою очередь, сочли закрытие Россией границ поводом для присоединения Калининградской области.

В публикации сказано, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы.

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать «забрать» Калининградскую область себе.

«Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — считает один из читателей статьи.

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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