Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран «обстоятельно» обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай изначально «наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией».
Как сообщается, Путин дал высокую оценку результатам борьбы с распространением вируса, которых достигли руководство КНР и весь китайский народ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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