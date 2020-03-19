Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в четверг, 19 марта, провели переговоры по телефону. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Как стало известно, инициатором разговора стала российская сторона.

Других подробностей о состоявшемся разговоре не приводится.

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